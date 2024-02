Bad Frankenhausen. Fußballtest endet in Fehlschlag: Bad Frankenhausen verliert klar gegen Meiningen.

Das hat sich Alexander Ludwig und sein gesamtes Team wohl eher anders vorgestellt. Aber vielleicht kam das 0:7 gerade recht. Der Landesklasse-Spitzenreiter SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen verlor das letzte Fußballtestspiel auf dem heimischen Kunstrasen gegen den VfL Meiningen klar und deutlich. Und damit auch etwas überraschend.

„Die Überschrift für die Meldung stand eigentlich schon zur Halbzeit fest“, flachste ein wenig Julia Ritter, sportliche Leiterin bei den Frankenhäusern. Zu dem Zeitpunkt lagen die Frankenhäuser 0:3 zurück. Es lief gar nichts zusammen bei den Gastgebern. Im Gegensatz zu den Gästen, bei denen alles klappte.

Auch nach dem Wechsel konnten die Kurstädter nicht überzeugen, standen sich teils selbst im Weg. Als Ansatz könnte gelten, dass mehrere Spieler aus der Zweiten mitagierten und so das Zusammenspiel nicht wahrlich funktionierte. Dieses Duell könnte es in der kommenden Saison auch geben, denn beide Teams sind Spitzenreiter in ihren Landesklassen und sind bereit, aufzusteigen. Aber dann wird man eine andere Frankenhäuser Mannschaft sehen.

sf