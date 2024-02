Ohrdruf. Der Kreisoberligist gewinnt den Nachholer gegen Gerstungen mit 6:1 und rückt aus der gefährlichen Zone.

Besser konnte der Start in die Pflichtspielsaison für die Kreisoberliga-Fußballer vom FSV Ohratal II kaum laufen. Der bis dahin im Keller steckende Aufsteiger gewann gegen Tabellennachbar Lok Gerstungen mit 6:1, rückte so auf Platz zwölf vor und verschaffte sich somit Luft im Abstiegskampf. „Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen, aber wir haben unsere Chancen eiskalt genutzt. Nach der Pause haben wir dann nichts mehr zugelassen und Gerstungen ausgekontert“, freute sich Trainer René Nußbicker über den gelungenen Wiedereinstand.

Auf dem kleinen Kunstrasen in Ohrdruf brachten Muhammed Jarju und Alexander Korch die Hausherren in Führung (19./23.). Gerstungen antwortete prompt durch Sebastian Göricke (25.) und besaß in der Folge drei gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Die beste wurde jedoch vergeben und im Gegenzug traf Neuzugang Jonas Grebenstein zum 3:1. Der Stürmer kam aus Diedorf zu den Ohratalern, da es ihn privat in die Region zog. Nach dem Wechsel wurde die Partie jedoch einseitig. Vor allem Jarju war von den Gästen nicht zu halten und steuerte noch zwei Tore bei (76./83.). Immer wieder nutzte Ohratal die sich bietenden Räume, um Gerstungen mit schnellen Gegenstößen in Verlegenheit zu bringen. Den Schlusspunkt setzte Manuel Jung (89.). Nächsten Sonntag geht es nach Unterbreizbach.