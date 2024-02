Erfurt. Beim 0:5 des FC Rot-Weiß Erfurt in Zwickau musste Angreifer Romarjo Hajrulla verletzt vom Platz. Wie geht es ihm und kann er am Mittwoch im Auswärtsduell bei Viktoria Berlin spielen?

Beim bitteren 0:5 des FC Rot-Weiß Erfurt in Zwickau musste Angreifer Romarjo Hajrulla zu allem Überfluss vorzeitig verletzt vom Platz. Sein Einsatz am Mittwoch im Nachholspiel gegen Viktoria Berlin (19 Uhr, Stadion Lichterfelde) ist fraglich. Der Erfurter bekam von Gegenspieler Veron Dobruna sprichwörtlich einen Tritt in den Hintern und musste bereits in der 36. Minute ausgewechselt werden, als seine Mannschaft gerade mit 0:1 in Rückstand geraten war.

Hajrulla kassierte in jener Aktion einen schmerzhaften Pferdekuss. Beim Auslaufen am Sonntag war er zwar dabei, begab sich aber auch in medizinische Behandlung. „Für Mittwoch sieht es eher schlecht aus“, sagte Trainer Fabian Gerber. Fällt der 25-Jährige aus, könnte Maxime Langner zum zweiten Mal in dieser Saison nach dem Auswärtsspiel in Babelsberg in die Erfurter Startelf rücken. Er ersetzte Hajrulla auch am Samstag in Zwickau.

Auch der Einsatz von Muteba ist fraglich

Auch sonst kehrte der FC Rot-Weiß – abgesehen vom deprimierenden Resultat – nicht ohne Blessuren nach Hause. Daniel Muteba hat sich nach einem Tritt in die Kniekehle eine Zerrung zugezogen, so dass auch sein Einsatz gegen Viktoria Berlin eher fraglich erscheint. Fällt der defensive Mittelfeldspieler tatsächlich aus, stünde Til Schwarz bereit. Der 24-Jährige hat seine Gelb-Sperre abgesessen und kehrt in den Kader zurück.

Livestream: Viktoria Berlin - FC Rot-Weiß Erfurt, Mittwoch, 19 Uhr

