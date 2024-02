Waltershausen. Der Fußball-Landesklässler steigt am Samstag gegen Barchfeld wieder ins Geschehen ein. Auch Wacker Gotha und die SpVgg Siebleben sind im Einsatz

Der letzte Test gegen Empor Walschleben verlief für die Landesklasse-Fußballer vom FSV Waltershausen zufriedenstellend. Mit 2:0 hatte man die Randerfurter, in der Landesklasse Staffel 2 beheimatet, auf dem Kunstrasen bezwungen. Trainer Michael Offenhaus, wie immer sehr engagiert an der Seitenlinie, gab sich zufrieden, ohne in Euphorie zu verfallen. „Wir werden das Ergebnis nicht überbewerten. Wo wir stehen, werden wir am Wochenende sehen“, sagt er mit Blick auf das Heimspiel am Samstag gegen den FC Barchfeld (14 Uhr). Gespielt wird aller Voraussicht nach wieder auf dem Kunstrasen.