Erfurt. Den FC Rot-Weiß Erfurt erreichte eine Anfrage für ein Testspiel bei einem Drittligisten. Das Duell findet am kommenden Dienstag statt.

Der FC Rot-Weiß Erfurt bestreitet in der kommenden Woche ein kurzfristig vereinbartes Testspiel. Ausgetragen wird das Duell am Dienstag um 13 Uhr beim Drittligisten FC Erzgebirge Aue mit dem früheren Erfurter Cheftrainer Pavel Dotchev auf der Bank. Der Vergleich findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Den FC Rot-Weiß erreichte eine entsprechende Anfrage zum Spiel von Matthias Heidrich, dem Sportlichen Leiter der Sachsen. „Das Angebot, gegen einen höherklassigen Gegner zu spielen, haben wir gerne angenommen“, sagte Erfurts Trainer Fabian Gerber, der allen gesunden Spielern eine Einsatzchance geben will.

Der Vergleich ist damit Teil der Vorbereitung auf die Erfurter Regionalliga-Partie am Sonntag, 3. März, beim ZFC Meuselwitz (13.30 Uhr). Zuvor tritt der FC Rot-Weiß am Samstag zu Hause gegen Altglienicke an (16 Uhr, Steigerwaldstadion).

Mehr zum Thema