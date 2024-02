Gotha. Biathleten starten bei der Nachwuchs-EM, Fußball-Kreisoberliga beginnt mit der Rückserie

Kreisoberliga startet

Am Sonntag starten die vier Gothaer Vertreter aus der Fußball-Kreisoberliga in die Rückserie. Tabellenführer SV Westring genießt zum Auftakt Heimrecht gegen Kellerkind Gerstungen, Wacker II empfängt Bischofroda. Zeitgleich ist Ohratal II in Unterbreizbach bemüht, weitere Zähler für den Klassenerhalt einzufahren (alle 14 Uhr). Erst um 16 Uhr gastiert der TSV Sundhausen auf dem Eisenacher Kunstrasen bei der SG Hötzelsroda.

Biathlon-Duo bei WM

Mit Benjamin Menz und Alina Nußbicker starten zwei Biathlon-Athleten vom SV Motor Tambach-Dietharz bei der Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften in Otepää/Estland. Am Sonntag ist das Duo erstmals über die Einzeldisziplin gefordert.

Kellerduell für Kegler

Ein Vier-Punkte-Spiel steht den Zweitliga-Keglern vom Ohrdrufer KSV am Samstag bevor. Der Vorletzte ist beim punktgleichen 1. SSK Zeil zu Gast (13 Uhr) und braucht eigentlich einen Sieg, um sich im Abstiegskampf etwas Luft zu verschaffen.

Behringen in der Pflicht

Für Handball-Oberligist SV Behringen/Sonneborn wird die Lage als Tabellenletzter immer prekärer. Ein Heimsieg gegen den SV Altenburg (Samstag/17.30 Uhr) könnte aber dafür sorgen, dass die Rote Laterne abgegeben wird. Konkurrent Goldbach/Hochheim ist spielfrei.

VC Gotha II Favorit

Mit einem Sieg beim SSV Weimar (Samstag/14 Uhr) könnten die auf Platz zwei stehenden Thüringenliga-Volleyballer vom VC Gotha II den Rückstand auf Platz eins auf fünf Punkte verkürzen.