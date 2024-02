Erfurt. Mehrere Monate war Paul Lehmann verletzt, dann wechselte er per Leihe von Dynamo Dresden zu Rot-Weiß Erfurt. Der 19-Jährige spricht über seine Ziele beim Regionalligisten.

Paul Lehmann muss notgedrungen einen Umweg gehen. Aber er ist drauf und dran, seine Chance zu nutzen. „Ich bin zufrieden, komme auf meine Einsatzzeiten. Das ist genau das, was ich wollte“, sagte der 19 Jahre alte Abwehrspieler des FC Rot-Weiß Erfurt nach dem 2:2 gegen Altglienicke. In der Winterpause wurde er von Dynamo Dresden ausgeliehen. Nun will er sich beim Regionalligisten im Männerfußball etablieren.