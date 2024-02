Zeil. Das Vier-Punkte-Spiel in Zeil geht glatt mit 1:7 verloren. Der KSV verbleibt auf dem vorletzten Platz.

Die Kegler vom Ohrdrufer KSV sind mehr denn je vom Abstieg aus der 2. Bundesliga Mitte bedroht. Das so wichtige Vier-Punkte-Spiel beim zuvor punktgleichen 1. SSK Gut Holz Zeil ging deutlich mit 1:7 (3319:3474) verloren, Ohrdruf bleibt auf dem vorletzten Platz. Da sich in der 1. Bundesliga ein möglicher Abstieg des Thüringer Vertreters Wernburg abzeichnet, würden in der 2. Liga sogar drei Mannschaften den Gang nach unten antreten müssen.

Auf der anspruchsvollen Bahn – keiner der 12 Akteure knackte die 600er-Marke – keimte nach dem oberen Paarkreuz Hoffnung. Zwar musste sich Marc Schunke (570 Holz) geschlagen geben, dafür holte Kevin Schmidt den Punkt, obwohl er weniger Gesamtholz aufwies (552). In der Folge entwickelte sich viel gegen die Ohrdrufer. Oliver Henke holte zwar zwei Satzpunkte, hatte aber weniger Holz erzielt (550.). Routinier Stefan Trutschel blieb gänzlich ohne Chance (533). Eine Herkulesaufgabe für Norbert Graul und Florian Erdmann, die jeweils 557 Holz spielten, sich aber ihren Kontrahenten, darunter dem Ex-Ohrdrufer Silvan Meinunger, beugen mussten.

Samstag ist der Tabellenführer SC Regensburg zu Gast (14.30 Uhr). Ohrdruf will als klarer Außenseiter überraschen.