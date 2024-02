Gotha. Der Tischtennis-Bezirksligist bezwingt Blau-Weiß Mühlhausen mit 8:2. Auch Friedrichroda gewinnt.

Einen sicheren 8:2-Erfolg über Kellerkind Blau-Weiß Mühlhausen fuhr die 2. Mannschaft des Gothaer SV am Wochenende in der 1. Tischtennis-Bezirksliga ein. Das Quartett um Lennart Hoffmann, Torsten Adlung, Gerald Hay und Philipp Neumann war bereits in den Doppeln hellwach und holte beide. In den folgenden Einzeln gaben nur Hay und Neumann ein Spiel ab, die restlichen Duelle wurden sicher gewonnen. Ligakonkurrent SV 05 Friedrichroda holte derweil ein 8:4 bei Bischleben III und ist Dritter. Dominique Einicke stach mit 3,5 Punkten heraus. Allerdings mussten sich die Gäste mächtig strecken, ehe der wertvolle Auswärtssieg eingefahren wurde.