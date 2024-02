Waltershausen. Der Eishockey-Thüringenligist empfängt am Samstagabend den Letzten Mammuts Erfurt.

Dank des fulminanten 5:4-Sieges über den Meister Hurricane Erfurt stehen die Türen zum 2. Platz für Eishockey-Thüringenligist Ice-Rebells Waltershausen weit offen. Zwei Spiele gegen den Letzten Mammuts Erfurt sind noch zu absolvieren. Gelingen zwei Siege, ist den Rebellen der Sprung aufs Treppchen gewiss. Doch auch wenn die Gastgeber klarer Favorit sind, will man den Kontrahenten nicht unterschätzen. Schließlich ließ man in dieser Saison schon unerwartet Punkte gegen Ilmenau. „Wir wollen eine konzentrierte Leistung zeigen und unsere Heimstärke nutzen“, sagt Spielertrainer Christoph Hill vor dem Duell, das am Samstagabend um 19.30 Uhr angepfiffen wird.