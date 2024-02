Otepää. Benjamin Menz und Alina Nußbicker platzieren sich bei der Nachwuchs-WM im Mittelfeld.

Für Benjamin Menz und Alina Nußbicker läuft es bei der Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaft im estnischen Otepää noch gar nicht nach Wunsch. Nachdem das Biathlon-Duo vom SV Motor Tambach-Dietharz am Mittwoch im Sprint mit Platz 49 und 28 schon nicht zufriedenstellende Ergebnisse erzielte, sorgte auch der Massenstart am Donnerstag für Ernüchterung.

Menz kam trotz nur zwei Fehlern tiefenttäuscht auf Rang 30 ein, Nußbicker musste sich mit drei Fehlern und Rang 22 begnügen. Dass der beste Deutsche, Leonhard Pfund, mit Platz 10 ebenso weit abgeschlagen von möglichen Medaillenplätzen war, ließ vermuten, dass die Läufer des DSV nicht mit dem besten Material unterwegs waren. Immerhin trug sich Julia Kink bei den Juniorinnen als Siegerin ein und sorgte so für ein halbwegs zufriedenstellendes Ergebnis. Sollten sie nominiert werden, würden Menz und Nußbicker am Samstag zum Abschlussrennen in der Staffel starten.