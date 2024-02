Erfurt. Für die Erfurter Drittliga-Basketballer beginnt mit dem Heimspiel gegen Leitershofen der Endspurt um die Playoff-Plätze.

Zwei Wochenenden hatten die CATL Basketball-Löwen Erfurt spielfrei, um sich für den Endspurt um die Playoff-Plätze in der Pro B Süd in Form zu bringen. Die Pause kam ihnen gelegen, schließlich hatten sie zuletzt mit einigen Verletzungen zu kämpfen und verloren vier der letzten fünf Spiele. Weil die Löwen damit vom zweiten auf den fünften Platz abrutschten, ist das Heimspiel am Samstag (18 Uhr, Riethsporthalle) gegen Leitershofen wegweisend. Die Gäste stehen mit zwei Siegen weniger auf dem achten und letzten Playoff-Platz. Unsere Abonnenten können das Spiel im Livestream auf thueringer-allgemeine.de/basketball verfolgen.