Berlin. Die Basketball-Talente aus Gotha gewinnen beim Letzten Charlottenburg mit 99:86 und festigen Platz fünf.

Mit einem 99:86-Erfolg beim sieglosen Letzten DBV Charlottenburg kehrten die JBBL-Basketballer der Gotha Rockets nach Hause und festigten somit Rang fünf ihrer Relegationsgruppe. Nach überlegenem ersten Viertel (23:15) kamen die Gastgeber aus Berlin auf und konnten bis zur Pause auf fünf Punkte verkürzen. Nach Wiederanpfiff spielten die Gäste jedoch ihre Überlegenheit aus, zumal man sich auf die Treffsicherheit von Jeremie Fotso Sighom (32 Punkte) und Oliver Jentzsch (27, davon vier Dreier) verlassen konnte. Neben ihnen punktete auch Max Wagner (13) zweistellig. Das letzte Spiel der Gruppe steht nun am Sonntag in Potsdam an.