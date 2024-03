Gera. Bei den 25. Gera-Masters weiß ein Quartett zu überzeugen und holt mehrere vordere Plätze.

An den 25. Gera-Masters der Schwimmer nahmen neben 164 Teilnehmern aus 34 Vereinen auch vier Schwimmer des SV 06 Gotha teil. Erstmals nach einer Corona-und krankheitsbedingten Pause war auch Roland Helbing wieder am Start. Nach langem Trainingsausfall lief es über die 50 m Brust nicht ganz nach Wunsch. Trotzdem reichte es in der stark besetzten Altersklasse 65 zum 3. Platz. Mit viel Ehrgeiz ging es dann über die 50 m Rücken. Und tatsächlich konnte Helbing in einem packendem Rennen den Sieg erringen. Auch die erreichte Zeit war sehr ansprechend.

Einen gelungenen Einstand ins Wettkampfgeschehen konnte in der Ak 75 Günther Markgraf feiern. Als ehemaliger Wasserballer trat er erstmals in einem Schwimmwettkampf an und das gleich mit großem Erfolg. Ein Sieg über die 100 m Freistil und zwei dritte Plätze über 50 m und 200 m Freistil waren ein sehr guter Einstieg. Herausragend war die Bilanz von Jochen Thiel in der AK 80. Erstaunlich war schon die Anzahl von sieben Teilnehmern in dieser Altersklasse. Mit zwei Siegen über 50 m Freistil und 50 m Rücken sowie einem zweiten Platz über 100 m Rücken und dem dritten Platz über 50 m Brust war es ein sehr erfolgreicher Wettkampf. Außerdem gelangen Thiel über beide Rückenstrecken neue Thüringer Altersklassenrekorde. Der vierte Gothaer Schwimmer, Rolf Jung, zeigte wie immer großen Kampfgeist blieb aber in der stark besetzten AK 65 ohne Medaille. red