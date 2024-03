Nordhausen/Mühlhausen. In Mühlhausen gewinnt die C-Jugend des NSV 29:19 und damit alle Spiele der Liga

Auch die letzte Partie der Regionsoberliga, das Derby in Mühlhausen, gewannen die Nordhäuser C-Jugendhandballer sicher. Sie holten sich damit ohne Punktverlust und einer Trefferquote von 435:181 Toren mit weitem Vorsprung den Staffelsieg. Die Partie selbst war ein Start-Ziel-Sieg. Schnell übernahm der NSV das Kommando und ging in Führung. Zwar spielten die Gäste nicht ganz so konzentriert wie gewohnt, dennoch hielten sie die Zügel über die gesamte Spielzeit fest in der Hand. Über einen 15:7-Halbzeitstand erzielten sie nach 50 Spielminuten einen sicheren und in der Höhe verdienten 29:19-Erfolg über Dauerrivale Mühlhausen.