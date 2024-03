Dachwig. Dachwig gewinnt in der Verbandsliga mit 4:1 gegen Schott und bleibt oben dran.

Dank eines ungefährdeten 4:1-Heimsieges gegen den SV Schott Jena bleiben die Verbandsliga-Fußballer des FC An der Fahner Höhe weiter an Tabellenführer Wismut Gera dran. Den Torreigen erffnete Robert Lischke, der nach einer cleveren Freistoßvariante früh traf (8.). Fahner hatte das Geschehen im Griff, Jena zeigte sich vor dem Tor ungefährdet. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Marvin Baumgart, dessen Schuss im Strafraum aber nicht unhaltbar schien (2:0/44.). Nach Wiederanpfiff verkürzte Christian Czuppon, nachdem die Abwehr den Ball nicht sauber klärte (51.). Allerdings stellte Marvin Schindler mit einem tollen Schuss aus 25 Metern in den Winkel die alte Führung schnell wieder her (55.). Den Schlusspunkt setzte Baumgart, der einen Gegenangriff entschlossen nutzte (69.).

Ligakonkurrent FSV Ohratal gelang hingegen ein Teilerfolg gegen Saalfeld. Allerdings gaben die Ohrdrufer auf heimischen Geläuf einen 2:0-Vorsprung aus der Hand. Muatasem Igbariya erzielte die Führung (23.), mit dem Pausenpfiff erhöhte Steven Reinhold abgeklärt (45.). Nach der Pause wurde der Gast aber später und egalisierte durch den starken Stan Kleya (53./81.), wobei ihm das 2:2 von der Ohrdrufer Defensive aufgelegt wurde. Der Gast drängte danach auf den Sieg, jedoch blieb es beim Rems.

In der Landesklasse setzte es für alle Gothaer Vertreter Niederlagen. Wacker verlor zu Hause gegen Aufsteiger Erlau mit 0:1 und steckte die dritte Niederlage in Folge ein. Nix zu holen gab es zudem für Siebleben (0:2 in Sonneberg) und Waltershausen (1:5 gegen Hildburghausen).