Pöllwitz. Zum zweiten Mal stehen die Sportkeglerinnen des SV Pöllwitz im Final Four des DKBC-Pokals und streben mehr als Platz vier im Vorjahr an.

Bei den Sportkeglerinnen heißt es: „Wir fahren nach Ulm“. Am 27./28. April wird auf der Achtbahnen-Anlage in Ulm der deutsche Kegel-Pokal in einem Final Four ausgespielt. Die Auslosung am Montag ergab, dass Pokalverteidiger Victoria Bamberg auf den FSV Erlangen-Bruck trifft und der SV Pöllwitz gegen den KC Schrezheim antritt.

Die Chance auf den Finaleinzug ist da

„Wir können mit dem Los gut leben. Die Chance ist da, dass wir ins Finale einziehen können“, bewertet SVP-Trainer Ronny Hahn die Auslosung. Zudem biete das Halbfinale die Chance, „dass wir uns bei Schrezheim für die Niederlage im kleinen Finale vom vergangenen Jahr revanchieren können“. Im Viertelfinale setzte sich Pöllwitz gegen Leimen mit 7:1 durch.

In der Bundesliga liegen die Thüringerinnen auf Platz drei, mit fünf Punkten Rückstand dahinter der Halbfinalgegner von Ulm. „Schrezheim hat sich als vierte Kraft etabliert, steht nicht umsonst im Final four“, sagt der Trainer.

In der Bundesliga spielten die Pöllwitzerinnen in Schrezheim 4:4 und drei Wochen vor dem Final Four steht das Rückspiel auf dem Programm. „Da können wir noch einmal schauen, wie das Kräfteverhältnis ist, wer wie aufspielt. Allerdings spielen wir das Pokalturnier auf einer neutralen Bahn, da werden die Karten neu gemischt.“