Waltershausen. In der Puppenstadt werden am Samstag die Mitteldeutschen Meisterschaften ausgetragen.

Mit der ZSG Grün-Weiß als Ausrichter finden am Samstag in der Waltershäuser Dreifelderhalle die offenen Mitteldeutschen Meisterschaften im griechisch-römischen Stil statt. Auf den Ringermatten werden knapp 120 Athleten aus 35 Vereinen stehen. Da die Meisterschaften offen ausgeschrieben wurden, nehmen Ringer aus neun Bundesländern (Hamburg, Berlin, Niedersachsen, Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) teil. Gerungen wird in den beiden Altersklassen der Männer und der U17. Noch nie wurde eine Meisterschaft mit solch bundesweiter Strahlkraft im Männerbereich in Waltershausen ausgetragen. Die Wettkämpfe starten 10.15 Uhr. red