Waltershausen. Bei den Mitteldeutschen Meisterschaft der Männer und U17 holt der Nachwuchs einen vierten und fünften Platz.

Ein großes Ringkampfhighlight fand am Samstag in der Waltershäuser Dreifelderhalle statt. Über 100 Athleten aus neun Bundesländern kämpften um den begehrten Mitteldeutschen Meistertitel, der offen im gesamten Bundesgebiet ausgeschrieben war. Für den gastgebenden Verein, die ZSG Grün-Weiß, war es in der Historie der bisher größte Wettkampf, der jemals ausgetragen wurde. Sportlich lief es für die ZSG durchwachsen. In der Altersklasse der U17 landete Jamiro Bouktab (80 kg) auf dem vierten Platz und Linus Hörchner (92 kg) auf dem fünften Platz. Beide hatten mit einigen Blessuren zu kämpfen, die sie sich im Vorbereitungstrainingslager in Polen zugezogen hatten. Im April wartet mit den Deutschen Meisterschaften ein weiterer Höhepunkt. red