Luisenthal. Bei der Zweitauflage wird erstmals die Halbmarathon-Distanz angeboten. Die Anmeldung ist online möglich

Mit einer neuen Streckendistanz wartet die zweite Auflage des Ohratalsperrenlaufs am 1. Mai auf. Wie Alexandra Adam vom gastgebenden Luisenthaler SV erläutert, wird es erstmals die Halbmarathon-Distanz über 21,3 km im Aufgebot geben. „Das war schon nach der Erstauflage unser Wunsch, den wir nun umsetzen“, sagt sie. Neben dem Halbmarathon stehen auch die gewohnten Distanzen über 16,4 km und 9,3 km zur Auswahl. Der Nachwuchs geht über 2 km oder 600 m an den Start. Seit die Anmeldungen online verfügbar sind, ist das Interesse am landschaftlich herrlichen Lauf groß. Schon fast 90 Meldungen sind beim LSV eingegangen. „Letztes Jahr hatten wir zur Premiere über 370 Starter. Wir hoffen nun, dass wir in Richtung der 500 kommen“, sagt Adam. Start der Läufe ist 10 Uhr. tr

Eine Anmeldung ist online über timing.sportident.com möglich