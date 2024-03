Waltershausen. Die Fußball-Landesklässler treffen am Samstag im Derby aufeinander. Wacker Gotha empfängt Walldorf

Die Derbywochen gehen beim Fußball-Landesklässler Spielvereinigung Siebleben weiter. Nach Wacker Gotha ist man nun am Samstag (14 Uhr) beim FSV Waltershausen zu Gast und hofft, den letzte Woche an Borsch verlorenen dritten Tabellenplatz wieder zurückzuerobern. Mehr noch sind die Grün-Weißen in der Pflicht. Als Vorletzter steckt das Team von Michael Offenhaus mitten im Abstiegskampf und wird wohl wie beim 1:0-Sieg in Erlau wieder ersatzgeschwächt antreten müssen. Der FSV Wacker Gotha hat zeitgleich hingegen den SV Walldorf zu Gast und will nach vier Spielen ohne Sieg endlich wieder in die Erfolgsspur zurück.