Gotha. 29. Auflage der beliebten Veranstaltung findet am 12. Mai statt.

Laufbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene sollten sich den Termin bereits fest im Kalender markieren. Am 12. Mai findet der 29. Gothaer Sparkassen-Schlossparklauf statt. Traditionell auch wieder am Muttertag. Läuferinnen und Läufer sowie Kinder und Jugendliche aus den Schulen der Stadt und des Landkreises Gotha stellen an diesem Tag ab 9.10 Uhr ihr Können unter Beweis. Und die Schule mit den meisten Teilnehmern erhält wieder besondere Ehrungen. Aber nicht nur Schüler sind aufgerufen, an diesem Event teilzunehmen. Mit dem Hauptlauf, der sogleich auch der Staffellauf ist, werden einfach alle Laufbegeisterte aufgerufen, mitzumachen.

Der Lauf führt nicht nur durch das unmittelbare Schlossareal, sondern bezieht auch den Landschaftspark mit ein. Der Hauptlauf über 12 km (Start 13.30 Uhr) erstreckt sich weitläufig um dem Parkteich im wunderschönen Englischen Garten. Die Schülerläufe, der Staffellauf der Schulen und der Bambinolauf führen in den bewährten Streckenlängen durch den Gothaer Schlosspark und das Schloss Friedenstein. Der Start- und Zielbereich befindet sich direkt neben dem Rosengarten vor Schloss Friedenstein, in welchem die Siegerehrungen und das Rahmenprogramm stattfinden werden. red

Infos und Anmeldungen: www.schlossparklauf-gotha.de, www.lvgothaerland.de oder www.laufservice-jena.de