Nordhausen. Der Tischtennisspieler vom TTC Hydro Nordhausen krönt sich in Heppenheim nach starker Leistung.

Laurenz Fehling hat es geschafft. Bei den deutschen Meisterschaften im Para-Tischtennis im hessischen Heppenheim setzt sich der Tischtennisspieler vom TTV Hydro Nordhausen gegen die Konkurrenz im Einzel in der WK9 durch und holt wieder einen Titel nach Nordhausen. Diesmal ist es der des deutschen Meisters. Dabei verweist er Lasse Hauser (TSV Steinenbronn), den er im Finale 3:1 besiegt, Ben Büchel (Tischtennis Frickenhausen) und Jonas Wand (Borussia Düsseldorf) auf die weiteren Plätze.

Der Nordhäuser Hannes Eichel hat in der Gruppenphase erstklassig gekämpft. Am Ende hat es für die Endrunde nicht gereicht, worüber er keinesfalls enttäuscht ist.