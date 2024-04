Gräfentonna. Kreisligist siegt durch ein Tor von Marvin Baumgart mit 1:0 und ist so eine Runde weiter.

Überraschung gelungen! Der Kreisligist FC An der Fahner Höhe setzte sich im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals gegen den Kreisoberligisten Borsch II mit 1:0 durch und warf den Favoriten somit raus. In einer spannenden Partie gelang den Gräfentonnaern nach gut einer halben Stunde der entscheidende Treffer. Marvin Baumgart, neben Paul Kirchner einer von zwei aus der Thüringenliga-Elf ausgeliehenen Akteure, setzte sich über die Außenbahn durch und flankte scharf in die Mitte, wo sich die Gäste den Ball selbst ins Tor bugsierten (33.). Kapitän Stephan Ehegötz sprach im Nachgang etwas schmunzelnd von „einem dreckigen 1:0-Sieg“.