Gospenroda. Am Wochenende will der Außenseiter in der Landesklasse überraschen.

Während Fußball-Landesklässler Wacker Gotha am vergangenen Wochenende spielfrei war, hätte Grün-Weiß Gospenroda mit einem Sieg gegen Walldorf einen wichtigen Schritt Richtung Nichtabstieg gehen können. Doch das Team nutzte den Heimvorteil nicht und verlor 1:4 gegen die Südthüringer, die ihrerseits wiederum eine Woche zuvor in Gotha mit 0:3 den Kürzeren zogen. Damit beendete Wacker seine Sieglos-Serie und ist nun auch am Sonntag (15 Uhr) in Gospenroda der Favorit. Der Name Walldorf bleibt aber präsent, denn der FSV Waltershausen muss am Samstag (15 Uhr) beim Aufsteiger bestehen und könnte Gospenroda in der Tabelle überholen. Klarer Favorit ist die SpVgg Siebleben gegen Suhl.