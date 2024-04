Hockenheim. Der Motorsportler aus Langenhain kehrt zum Haupt Racing Team zurück und startet wieder im ADAC GT Masters.

Am Dienstagvormittag absolvierte Jannes Fittje bereits einige Trainingsrunden auf dem Hockenheimring. Hier finden die offiziellen Testtage des ADAC GT Masters statt. Das Cockpit war dabei neu und doch vertraut. Denn nachdem der Langenhainer in der letzten Saison einen Porsche pilotierte, sitzt er nun wieder hinterm Lenkrad eines Mercedes AMG GT3.

Der amtierende Junior-Vizemeister tritt auch in dieser Saison im ADAC GT Masters an. Dazu kehrt er in die HRT-Familie zurück, mit welcher er schon 2022 im Endurance Cup der Fanatec GT World Challenge Europe antrat. Den Mercedes AMG GT3 teilt er sich mit Youngster Finn Wiebelhaus.

Nach einer starken 2023er Saison im ADAC GT Masters mit einem dritten Gesamtrang und Vizetitel in der Juniorwertung tritt Fittje auch in diesem Jahr wieder in der Sportwagenserie an. Dabei vertraut er auf den amtierenden Teamchampion HRT. Bereits 2022 war der 24-Jährige ein Teil des Haupt Racing Team und startete auch damals mit einem Mercedes AMG GT3. Seinen Supersportwagen teilt er sich in diesem Jahr mit dem 17-jährigen Wiebelhaus.

„Ich freue mich, zu HRT zurückzukehren. Ich kenne noch einige Jungs aus dem Team und schaue der Zusammenarbeit entgegen. Wir haben ein starkes Paket, und ich bin mir sicher, sowohl in der Gesamt- als auch Juniorwertung ganz vorne mitzufahren“, blickt Fittje auf die anstehende Saison.

Insgesamt umfasst die Rennserie zwölf Wertungsläufe. Der Saisonstart findet vom 26. bis 28. April in der Motorsport-Arena Oschersleben statt. Im Anschluss folgen Veranstaltungen in Zandvoort (Niederlande), auf dem Nürburgring, in Spa-Francorchamps (Belgien), Spielberg (Österreich) und beim Finale Ende Oktober (18. bis 20.) in Hockenheim. bn/tr