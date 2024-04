Erfurt. Zuspielerin bleibt den Erfurter Volleyballerinnen erhalten – unabhängig davon, in welcher Liga.

Nach Angreiferin Pia Mohr hat auch Zuspielerin Antonia Greskamp ihren Vertrag bei Schwarz-Weiß Erfurt um ein Jahr verlängert. Unabhängig davon, ob die Erfurter Volleyballerinnen in der nächsten Saison in der Bundesliga oder erneut in der 2. Liga Pro, die sie souverän als Meister abgeschlossen hatten, an den Start gehen werden, spielt die 24-Jährige erneut im SWE-Dress. „Ich habe viel Spaß mit der Mannschaft, das fordernde Training und die Spiele machen Lust auf eine weitere Saison Bundesliga-Volleyball“, sagte die angehende Ärztin über ihre Entscheidung.

Nach dem Saisonende geht es für die Jenaer Uni-Studentin ins Sommersemester, danach plant sie Studium und Sport unter einen Hut zu bringen. Nicht lange überlegen musste auch Geschäftsführer Florian Völker, als er die Kaderplanung für die Saison 2024/25 anging. „Antonia hat eine sehr gute Saison bei uns gespielt und sich mit Isabella Noble gut ergänzt. Deshalb war uns klar, dass wir sie gerne bei uns halten wollen. Damit gehen wir auch unseren Weg weiter, eigene Vereins-DNA in unserer Bundesliga-Mannschaft aufbieten zu können.“

red