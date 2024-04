Nordhausen. Die B-Jugend-Handballer des Nordhäuser gewinnen gegen den HC Elbflorenz 29:24 und holen sich damit den zweiten Platz in der mitteldeutschen Pokalrunde

Ihre aufstrebende Form haben die B-Jugendhandballer des Nordhäuser SV erneut unter Beweis gestellt. Nach dem nüchternen Saisonbeginn nahmen die 15/16-Jährigen in der Mitteldeutschen Pokalrunde Fahrt auf und konnten nun auch den HC Elbflorenz II mit 29:24 besiegen und damit Platz zwei in der Tabellen einnehmen. Ein Erfolg, mit dem vor der Saison absolut niemand gerechnet hat.

Die Stimmung in der Halle war bestens, die NSV-Talente zogen das Publikum in ihren Bann und bescherten ihren über 200 Anhängern einen Start-Ziel-Sieg. Die Jungs von Pascal Eichentopf und Sören Ahlert, zwei Urgesteine und alte Hasen im Nordhäuser Handballgeschäft, wuchsen über sich hinaus.

Immer wieder könnten sich die Nordhäuser durchsetzen. © Christoph Keil

Über ein 2:2, 5:5 überholten sie mit 7:6 bis 9:6 die Gäste endgültig. Als dann ein 12:8 bzw. 13:8 an der Anzeigetafel aufleuchtete, gab es kein Halten mehr. Den Vorsprung hielten die Nordhäuser bis zur Halbzeit (15:10). Auch nach der Pause war Nordhausen spielbestimmend. Beim Stand von 20:13 sowie 22:14 drohte Elbflorenz ein Debakel. Da die Kräfte auf beiden Seiten schwanden, verflachte die Partie. Dennoch gab Nordhausen den Ton an. Kreisanspiele, Konter, Zweikampfszenen, die Partie bot alles, was den Handball so ansehnlich macht.