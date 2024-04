Sonneberg. In Sonneberg sammeln die Athleten sieben Medaillen, darunter fünf goldene.

Erfolgreich verlief die Thüringer Landesmeisterschaft im Bankdrücken für die Auswahl vom Bierfassheberverein Gotha, die beim Polizeisportverein in Sonneberg ausgetragen wurde. Eine Frau und sieben Männer vom Bierfassheberverein gingen an den Start, mit fünf Gold-, einer Silber- sowie einer Bronzemedaille kamen sie zurück. Kathrin Herold drückte 52,5 kg und erreichte in der Gewichtsklasse bis 69 kg den ersten Platz bei den Seniorinnen II. In der Gruppe Jugend-B männlich ging Tim Berkner in der Gewichtsklasse bis 83 kg an den Start. Mit persönlicher Bestleistung von 105 kg erreichte er mit deutlichem Abstand zum Zweitplatzierten den 1. Platz. Für Berkner war es die erste Thüringer Landesmeisterschaft in der Einzelwertung.

In der Gruppe der aktiven Heber starteten Florian Wahrenberg und Michael Rostschupkin. Michael schaffte im dritten Versuch 135 kg und belegte den ersten Platz in der Kasse bis 83 kg. In der Gewichtsklasse bis 105 kg drückte Florian 147,5 kg und gewann Silber. Ronny Kreitl, Michael Schwan und Andreas Berkner starteten bei den Senioren I. In der Gewichtsklasse bis 93kg stellte Michael mit 182kg einen neuen Thüringer Landesrekord auf und holte sich damit die Goldmedaille. Ronny Kreitl drückte 167,5 kg in der gleichen Klasse und sicherte sich den dritten Platz. Mit 140 kg erreichte Andreas Berkner in der Gewichtsklasse bis 105 kg den fünften Platz. Bei den Senioren II ging Jörg Herold an die Hantel. Jörg hob 107,5 kg in der Gewichtsklasse bis 74 kg und sicherte sich Platz eins. Der Sieg in der Mannschaftswertung rundete den Erfolg ab. mh