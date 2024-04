Wechmar. Auf der heimischen Bahn in Wechmar setzt sich der Gastgeber knapp durch.

Manuel Haustein vom FSV Wechmar ist neuer Kegel-Kreismeister. Bei der auf seiner Heimbahn ausgetragenen Endrunde der besten 12 setzte spielte der Hausherr mit 585 Holz Bestwert und kam so in der Endabrechnung auf 1078 Holz, nachdem er bei der Vorrunde in Herrenhof schon stark aufspielte. Knapp hinter ihm wurde Tino Kein von der SG Schönau Zweiter (1077 Holz) vor Marc Schunke vom Ohrdrufer KSV (1060 Holz). Bei den Senioren A war Norbert Graul (Ohrdruf) erwartungsgemäß nicht zu schlagen und gewann mit großem Vorsprung (1074 Holz). Weitere Titel holten Detlef Strauch (Senioren B/Ohrdruf/946), Nicole Sauerteig (Frauen/Mechterstädt/888) und Alexander Kaiser (Junioren/Apfelstädt/474).