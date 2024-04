Erfurt. Loks Badmintonnachwuchs erfolgreich, in Ingersleben wird ein Schach-Großfeld eröffnet.

Erfolgreiche Badmintonspieler

Drei Nachwuchshoffnungen vom 1. Erfurter BV schlugen erfolgreich beim Randlisten-Turnier in Suhl auf. Liam Richter (16) erreichte das Finale der U19 und gewann Silber nach 15:21, 18:21 gegen Döhler aus Schweinfurt. Noch erfolgreicher war Simon Kurth (14) in der U15. Er gewann nicht nur das Mix-Turnier mit Gwen Schröder aus Niederroßla ganz souverän, sondern auch das Einzelfinale mit 21:7 und 21:9 gegen Henry Tegethoff (Volkmarsen). Adrian Richter (14) verfehlte das Endspiel beim 19:21 gegen Tegethoff unglücklich.

Pokalaus für Wasserballer

Die Wasserballer vom Erfurter SSC mussten sich im ostdeutschen Pokal beim WF Spandau 04 II mit 12:17 (1:3, 3:5, 4:5, 4:4) beugen und schieden so aus. Am Wochenende wird wieder um Punkte in der 2. Liga Ost gespielt. Jeweils daheim spielt man gegen den SC Chemnitz (Samstag, 20.30 Uhr) und den SV Zwickau (Sonntag, 19 Uhr). Hier will das Team von Gabor Gartai und Jörg König möglichst zwei volle Erfolge einfahren.

Töttelstädt verliert Duo

Tischtennis-Kreisligist SV Töttelstädt verliert sein Spitzenduo. Carlos Lang wechselt zum Post SV Mühlhausen, Lars Ortmann schlägt ab sofort für den Bischlebener SV auf.

Schach mit Pähtz

Am Sonntag wird auf dem Rittergut Ingersleben eine Großfeld-Schachanlage eingeweiht (14 Uhr). Ehrengast ist Großmeister Thomas Pähtz, der die erste offizielle Partie bestreitet.