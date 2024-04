Gotha. Letztes Saisonspiel für die Blue Volleys, Kellerduell beim FSV Ohratal

VC Gotha zum Ostderby

Die Blue Volleys Gotha wollen am Sonnabend (19 Uhr) im letzten Saisonspiel bei den L.E. Volleys in Leipzig drei Punkte einfahren, um die Saison als Vizemeister zu beenden. Bisher spielen sie ihre beste Saison in der 2. Bundesliga Süd seit dem Meisterjahr 2010. Nun gilt es, diese hervorragende Saisonleistung mit der Vizemeisterschaft zu krönen. Dafür bedarf es beim Tabellenachten eines 3-Punkte-Sieges. Ansonsten ist man auf Schützenhilfe angewiesen.

Baum siegt in Sofia

Para-Karateka Sven Baum (Bushido Waltershausen) gewann die Sofia Open mit einer konzentrierten Leistung. Sie bildete eine wertvolle Standortbestimmung vor der Europameisterschaft, die im Mai ausgetragen wird.

Hornissen in Jena

Erst am Sonntag sind die Oberliga-Handballer vom SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim im letzten Auswärtsspiel der Saison in Jena gefordert (16 Uhr). Bereits am Samstag muss Behringen/Sonneborn gegen Ronneburg gewinnen, will man sich noch Chancen auf den Klassenerhalt ausrechnen (17.30 Uhr).

Kellerduell in Ohrdruf

Im Kellerduell der Fußball-Thüringenliga empfängt der FSV Ohratal als Vorletzter am Sonntag um 15 Uhr Schlusslicht Sondershausen und will endlich den ersten Heimsieg der Saison einfahren. Der Klassenerhalt ist für beide schon in weite Ferne gerückt.

Tennisduell um 13 Uhr

Das mit Spannung erwartete Oberliga-Debüt des TSV Gotha gegen den Erfurter TC RW startet am Samstag um 13 Uhr.