Apfelstädt. Dank Schützenhilfe sichert sich das Sextett den Thüringenliga-Titel vor dem KSV Wacker Gotha.

Eine Woche mit vielen Emotionen erlebten die Thüringenliga-Kegler des SV Eintracht Apfelstädt. Am vergangenen Wochenende sicherte man sich dank der Schützenhilfe aus Gompertshausen den Titel in der Thüringenliga 6 x 100 Wurf der DCU. Während Apfelstädt seine Heimaufgabe gegen Neunheilingen meisterte, stolperte der KSV Wacker Gotha, bis dahin mit den besten Meisterschaftschancen, bei den im Kreis Hildburghausen beheimateten Gompertshäusern und musste so Apfelstädt und den Kontrahenten noch vorbeiziehen lassen. Der Traum vom Double verpuffte für die Eintracht hingegen am Donnerstagabend. Gegen den Meister der 4 x 100 Wurf, SV 08 Geraberg, setzte es im Pokal-Halbfinale eine verdiente 1871:1922-Niederlage. Die Gäste spielten Mannschaftsbahnrekord und zogen so ins Final-4 ein, das am 16. Juni in Ohrdruf ausgetragen wird. Im Halbfinale steht mit dem SV Gierstädt nun nur noch eine Mannschaft aus dem Landkreis Gotha. Sie sind am 3. Mai in Körner zu Gast.