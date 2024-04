Erfurt. Erinnerung an alte Zeiten: Der FC Rot-Weiß Erfurt bestreitet im Juli ein Testspiel gegen den FC Groningen, der vor 33 Jahren schon einmal Gegner im Uefa-Pokal war.

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat einen prominenten Testspielgegner für die Vorbereitung auf die neue Saison gefunden. Als Reminiszenz an die Europapokal-Begegnungen gegen den FC Groningen vor 33 Jahren wurde für den 13. Juli ein Freundschaftsspiel beider Clubs vereinbart. Das Duell gegen den niederländischen Zweitligisten sei auf Initiative der befreundeten Ultragruppen Erfordia Ultras 1996 und den Ultras Cruoninga zustande gekommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Spielort und Anstoßzeit wolle man in Kürze veröffentlichen.

Die Begegnung erinnert an die beiden Erfurter Spiele im September und Oktober 1991, als sich der FC Rot-Weiß mit zwei 1:0-Siegen gegen Groningen für die zweite Runde des Uefa-Pokals qualifizierte. Zudem standen sich beide Mannschaften im Oktober 2014 zum Abschied aus dem altehrwürdigen Steigerwaldstadion gegenüber, bevor die Arena umgebaut wurde. Damals sahen 6400 Zuschauer ein 1:1.

FC Rot-Weiß vollzieht Trainingsstart am 1. Juli

Auch aus sportlicher Sicht passt dem Viertligisten die Begegnung ins Konzept. „Internationale Testspiele haben ein ganz eigenes Flair, die Erlebnisse werden die jungen Spieler nicht vergessen. Wir freuen uns sehr auf den sportlichen Vergleich, um kurz vor der Saison zu sehen, wo wir stehen und woran wir noch arbeiten müssen“, sagte Cheftrainer Fabian Gerber.

Er bittet seine Mannschaft am 1. Juli zum Trainingsstart in Vorbereitung auf die Saison 2024/25. Zuvor müssen die Spieler zwei Wochen lang einen Laufplan absolvieren. „Dann ist eine Grundfitness vorhanden und wir müssen nicht von vorn anfangen“, sagt der Trainer. Am letzten Juli-Wochenende startet die Regionalliga Nordost ins neue Spieljahr.

