Sondershausen/Nordhausen. Was am Wochenende sonst noch sportlich los in Kreis Nordhausen und Kyffhäuserkreis

Handballfrauen greifen nach dem Titel

Die NSV-Damen stehen bereits im Fahrstuhl nach oben zur Oberliga. Nur der Knopf muss noch gedrückt werden. Dies soll nach der Partie gegen den Tabellenzweiten SG Schnellmannshausen am Samstag ab 17 Uhr erfolgen. Es ist nur noch schwer möglich, den NSV zu überholen. Mit drei Punkte Vorsprung müssten sie bei den letzten beiden Spieltage leer ausgehen und Schnellmannshausen beide Partien gewinnen, da der Tabellenzweite am Samstag im Südharzharz Flagge zeigen muss. Ein schweres Unterfangen in der Handballburg Ballspielhalle. Die Gastgeberinnen laufen in Bestbesetzung auf. Sie haben sich in der Woche zum Aufstieg entschieden und wollen am Samstag endgültig den Sack zubinden.

Tennisteams starten in die Freiluftsaison

Sowohl in Sondershausen als auch in Nordhausen geht es am Wochenende mit dem Tennis unter freiem Himmel los. Das Wetter hat sich dementsprechend auch darauf eingestellt. Die Herren 50 vom TV Blau-Weiß Sondershausen sind am Samstag (13 Uhr) beim TC Langewiesen in der Bezirksliga gefordert. Die Damen spielen zu Hause, haben am Sonntag, 10 Uhr, den TSV Gotha in der Verbandsliga zu Gast. Von Schwarz-Gelb Nordhausen haben die Herren 55, die in der Oberliga zu Hause sind, am Samstag (13 Uhr) gegen den TV Am Saalebogen Rudolstadt Heimrecht.

Gleich zwei Topspiele in der Kreisoberliga

Der Tabellenführer SV Blau-Weiß Greußen hat im ersten Topspiel des 20. Spieltag den Sechsten SG Leimbach (Samstag, 15 Uhr) zu Gast. Der Zweite Glückauf Bleicherode hat ebenfalls ein dickes Brett zu bohren und ist (Sa., 15 Uhr) beim Vierten Lipprechterode zu Gast.