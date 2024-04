Erfurt. Beim 5:2 des FC Rot-Weiß gegen Luckenwalde erzielt Kay Seidemann den Endstand. Bei wem er sich nach dem Elfmetertor besonders bedankt.

Kay Seidemann hämmerte mit einer Selbstsicherheit den Elfmeter zum 5:2-Endstand ins Luckenwalder Netz, als würde er seit Wochen auf Wolke sieben schweben. Der Mittelfeldmann des FC Rot-Weiß Erfurt allerdings erlebt – wie die gesamte Mannschaft – gerade schwierige Monate. „Dieses Tor hat richtig gut getan“, sagte der 24-Jährige und meinte damit sich selbst, schloss das gesamte Team aber gleich mit ein.

Denn der Heimsieg beendete nicht nur die schwarze Sieglosserie der Erfurter von zehn Partien ohne Dreier. Vor allem war das Tor in der Nachspielzeit Balsam für die Seele Seidemanns, der in dieser Saison nur zu wenig Einsatzzeiten kommt und nach eigener Aussage vom Klub noch kein Angebot für eine mögliche Vertragsverlängerung vorgelegt bekam.

Warum sich Seidemann beim Elfmeter so sicher war

Da beim Elfmeterpfiff Artur Mergel, Erfurts Mann für die Strafstöße, bereits ausgewechselt war, wäre Caniggia Elva der nächste Kandidat gewesen. „Ich habe ihn gefragt, ob ich schießen darf, um mir Selbstvertrauen zu holen, weil ich nicht so oft spiele“, sagte Seidemann: „Deshalb sage ich ihm danke.“

Der Mittelfeldmann, der in der 62. Minute eingewechselt wurde, verriet hinterher sein Erfolgsrezept: „Im Winter habe ich beim Training auf dem Kunstrasen in Gispersleben vor der Übungseinheit öfter mal Elfmeter geübt. In meiner Zeit in Merseburg habe ich auch die Strafstöße geschossen und immer getroffen.“

Rot-Weiß-Stürmer Hajrulla trifft dreifach

Neben Elva bedankte sich Seidemann ausdrücklich auch bei Romarjo Hajrulla, dass er ihm den Elfer überließ. Denn der Erfurter Stürmer verzichtete damit auf die einmalige Gelegenheit, vier Tore in einem Spiel zu erzielen. Zuvor hatte der Rot-Weiß-Torjäger dreimal zugeschlagen.

Nachdem Elva per Kopfball in den Winkel den Torreigen eröffnet hatte (12.), brauchte Hajrulla nach einer Hereingabe von Mergel nur den Fuß hinhalten (23.). Dann nutzte er ein Fehlzuspiel von Luckenwaldes Edgar Kaizer und schob die Kugel aus 25 Meter ins Tor (25.). Zwar brachten zwei Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 3:2 den Erfurter Sieg wieder ins Wanken. Aber dann reagierte Hajrulla erneut gedankenschnell und traf mit einem sehenswerten Heber über den herausstürzenden Schlussmann der Gäste zur 4:2-Vorentscheidung (84.). „Drei Tore in einem Regionalligaspiel sind für mich natürlich ein besonderer Moment“, sagte der Erfurter Angreifer.

Schwarz muss nach neun Minuten wieder verletzt vom Platz

Nachdem die Mannschaft seit Wochen trotz einiger Lichtblicke wie das jüngste 2:2 beim BFC Dynamo immer wieder heftige Nackenschläge kassieren musste, war auch dem Trainer die Erleichterung anzumerken. „Ich bin stolz auf die Mannschaft und froh, dass wir endlich wieder gewonnen haben“, sagte Fabian Gerber. Er hob in seiner Analyse heraus, dass Ben-Luca Moritz nach überstandenem Kreuzbandriss ein aus seiner Sicht sensationelles Comeback feierte und neben ihm in der Abwehr der im Winter verpflichtete Maxime Awoudja erstmals von Beginn an spielte.

Trotz allen Jubels nach dem Schlusspfiff gab es aber auch einen Wermutstropfen. Denn der nach seinen muskulären Problemen wiedergenesene Til Schwarz musste nur neun Minuten nach seiner Einwechslung schon wieder verletzt vom Platz humpeln. „Das ist bitter für ihn und tut mir leid“, sagte Gerber.

