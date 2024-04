Eisenach. Vier Partien stehen für den Aufsteiger in der Handball-Bundesliga auf dem Programm - danach soll der Klassenerhalt feststehen.

Die Entscheidung in der 1. Handball-Bundesliga naht. Für die Männer des ThSV Eisenach stehen noch vier Punktspiele auf dem Programm. Zwei davon werden in der heimischen Werner-Aßmann-Halle ausgetragen. Für die Partie gegen die SG Flensburg-Handewitt am Samstag, 18. Mai, 19 Uhr, sind noch etwa 300 Stehplatztickets erhältlich. Diese können im Internet unter www.thsv-eisenach.de sowie in der Geschäftsstelle der ThSV-Marketing GmbH im Sportkomplex Katzenaue (Am Sportpark 4) erworben werden. Das letzte Heimspiel der Saison, am Sonntag (2. Juni), 16.30 Uhr, gegen die Füchse Berlin, ist bereits ausverkauft.

Am kommenden Freitag, 3. Mai, steht für den Handball-Aufsteiger aus Thüringen jedoch erst einmal das Gastspiel bei Balingen-Weilstetten an (Anwurf: 20 Uhr). Beim Tabellenletzten gilt es, zwei weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu erkämpfen. Der Vorsprung auf die Nichtabstiegsplätze ist nach dem jüngsten Sieg des Bergischen HC gegen Erlangen auf drei Zähler geschrumpft.