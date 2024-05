Remstädt. KFA Westthüringen veröffentlicht die Liste mit Vereinen, die in ihrer Liga bleiben wollen

Am Sonntagnachmittag steigt das Spitzenspiel der Kreisliga Staffel 1 zwischen dem Ersten Fortuna Remstädt und der SG Wandersleben/Mühlberg (15 Uhr). Ein Punkt trennt beide Teams, nach der Saison aber womöglich wieder eine Liga. Denn wie der KFA Westthüringen bekanntgab, verzichten sowohl Remstädt als auch der mit Wandersleben punktgleiche Dritte Fahner Höhe II auf ein mögliches Aufstiegsrecht in die Kreisoberliga. So hat das Team von Björn Böttner als einzig ernsthaften Konkurrenten noch Lok Gotha im Rücken. Der Tabellenvierte weist aber auf Wandersleben bereits acht Punkte und das deutlich schlechtere Torverhältnis auf.

Weiterhin wurde bekannt, dass Mosbach auf jeden Fall in der Kreisoberliga verbleibt und Falken nicht in die Kreisliga gehen würde. Bei den Frauen sprach sich einzig der FSV Waltershausen gegen einen Aufstieg aus.