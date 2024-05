Dachwig. Die Dachwiger empfangen am Samstag Thüringen Weida. Ohratal ist in Heiligenstadt gefordert

Zehn Siege in Folge haben die Thüringenliga-Fußballer vom FC An der Fahner Höhe nun schon eingefahren. Und die Gier auf den elften ist groß. Zu Gast im Dachwiger Stadion ist der frühere Thüringenliga-Meister FC Thüringen Weida (Samstag/14 Uhr), der auf Platz fünf notiert ist und sich am Dienstag torhungrig zeigte. Gegen Abstiegskandidat Saalfeld siegten die Ostthüringer mit 7:1. Dennoch sind die Fahnerschen Favorit und wollen die nächsten drei Punkte in Richtung Meisterschaft einfahren. Der Tabellenletzte FSV Ohratal gastiert eine Stunde später beim 1. SC Heiligenstadt. Die Eichsfelder sind auch noch nicht aller Sorgen ledig, Ohrdruf dennoch Außenseiter.