Gotha. Wacker Gotha steht vor Spitzenspiel in der Landesklasse, Rennfahrer Jannes Fittje startet erfolgreich

Spitzenspiel in Borsch

Mit fünf Siegen im Rücken gastiert Fußball-Landesklässler FSV Wacker Gotha als Tabellendritter am Sonntag beim Zweiten Borsch (15 Uhr). Die Rhöner sind seit acht Spielen ungeschlagen und liegen zwei Punkte vor Gotha. Bereits am Samstag will die Spielvereinigung Siebleben gegen Bad Salzungen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Zeitgleich ist der FSV Waltershausen in Sonneberg gefordert (je 15 Uhr).

Fittje startet stark

Guter Auftakt für Rennfahrer Jannes Fittje. Der 24-Jährige aus Langenheim holte mit Teamkollege Finn Wiebelhaus beim Auftakt der ADAC GT Masters 2024 in Oschersleben in den ersten beiden Rennen Platz vier und zwei. Beide sind für das Team Haupt Racing in einem Mercedes-AMG GT3 unterwegs. Nach dem ersten von sechs Rennwochenenden belegen er und Wiebelhaus in der Fahrerwertung den dritten Platz.

Sportfest in Ohrdruf

Der Ohrdrufer LV lädt am Samstag ab 10 Uhr zum traditionellen Frühjahrssportfest. Von Schülern bis zu den Senioren sind alle Altersklassen in verschiedenen Leichtathletik-Disziplinen am Start.

Abschluss der Handballer

Mit einem Heimspiel gegen Altenburg verabschieden sich die Oberliga-Handballer vom SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim am Samstag (18 Uhr) in die Sommerpause. Platz vier sollte den Hornissen nicht mehr zu nehmen sein. Der SV Behringen/Sonneborn, akut abstiegsgefährdet, gastiert hingegen bei der HSG Werratal (19.30 Uhr) und muss auf Schützenhilfe hoffen.