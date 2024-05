Borsch. Der Abwehrchef fliegt bei der 1:2-Niederlage in Borsch vom Platz.

Das Spitzenspiel der Landesklasse Staffel 3 zwischen Borsch und Wacker Gotha endete mit einem knappen 2:1-Erfolg für die Rhöner, die damit ihren zweiten Platz sichern. Für das Team von Norman Bonsack endete hingegen eine Siegesserie. Von Beginn an ging es ruppig zu. Borsch hatte zunächst die besseren Möglichkeiten, dann Wackers Simin Glück, dass er für eine Grätsche nicht vom Platz flog (25.). Trabert und Bauer brachten die Hausherren aus Nahdistanz in Führung (13./34.), in der Folge wurde auch Gotha gefährlich. Schon in der 48. Minute verkürzte Fiedler per Abstauber (48.). Wacker drückte auf den Ausgleich, kam jedoch nicht durch und verlor noch Gorf mit Gelb-Roter Karte (88.).