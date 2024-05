Gotha. Der Tennis-Oberligist muss sich auf der heimischen Anlage Ruhla II geschlagen geben. Donnerstag kommt Jena.

Eine erwartbare 1:8-Niederlage musste Tennis-Oberligist TSV Gotha im Heimspiel gegen den TC Ruhla II hinnehmen. Dennoch verkaufte sich der Aufsteiger sehr ordentlich und hätte einige Sätze mehr für sich entscheiden können. So blieb der Ehrenpunkt Jonathan Roth vorbehalten, der bis zum Winter für Ruhla spielte. Er gewann gegen Kumpel Paul Henkel im Champions-Tiebreak sicher. Überraschungen verpassten Marcus König im Einzel und Roth an der Seite von Colin McGuire im Doppel. Beide Spiele gingen im finalen Durchgang weg. Bereits am Donnerstag steht das nächste Heimspiel an, wenn sich der USV Jena vorstellt. Spielbeginn ist 10 Uhr.