Gotha. Auswahl trainiert in Gotha für den Höhepunkt in der Sportschule Bad Blankenburg

Mit großem Kader versammelte sich die Fußball-Auswahl vom Bodelschwingh-Hof Mechterstädt am Dienstagnachmittag im Gothaer Volkspark-Stadion. Das Team um die Trainer Nico Gödecke und Marcus Mühr bereitet sich in den nächsten Tagen auf die 23. Landesmeisterschaft für Menschen mit Handicap vor, die am 21./22. Mai in der Landessportschule Bad Blankenburg ausgetragen wird. Hier treffen die Mechterstädter auf andere Werkstätten aus dem gesamten Freistaat. Der finale Kader beträgt 12 Spieler, gespielt wird dann im System 1:6 nach dem Reglement der Special Olympics. Für eine bestmögliche Vorbereitung übergab Dieter Hild vom Kreissportbund ein paar neue Spielbälle, die mit Freude in Empfang genommen wurden.