Erfurt. Es kam wie erwartet: Der FC Rot-Weiß Erfurt verliert seinen gefährlichsten Stürmer an Energie Cottbus, bekommt dafür aber eine Ablöse.

Energie Cottbus hat nach dem Aufstieg in die 3. Liga auf dem Transfermarkt erneut zugeschlagen. Die Lausitzer kauften Stürmer Romarjo Hajrulla aus dem laufenden Vertrag beim FC Rot-Weiß Erfurt heraus. Weil sich der Vertrag des 25-Jährigen kürzlich automatisch bis 2025 verlängert hatte, kassiert Erfurt nun wenigstens eine Ablösesumme. Hajrulla hatte zudem eine Ausstiegsklausel in seinem Kontrakt verabredet. Über Laufzeit des Vertrages und die Höhe der Ablöse machten beide Vereine keine Angaben.

Hajrulla, der vor zweieinhalb Jahren vom FC Carl Zeiss Jena gekommen war und davor auch für Wismut Gera gespielt hatte, galt als gefährlichster Rot-Weiß-Angreifer. Der Albaner, der auch die griechische Staatsbürgerschaft besitzt, erzielte in 58 Spielen 30 Tore und lieferte 18 Vorlagen. Im vergangenen Sommer war Hajrulla durch einen Außenbandriss über zwei Monate ausgefallen.

Trainer Gerber sieht Wechsel als Auszeichnung für den Verein

Erfurts Trainer Fabian Gerber bedankte sich bei Hajrulla ausdrücklich für seinen großen Einsatz beim FC Rot-Weiß. „Zum Wechsel in die 3. Liga können wir ihn nur beglückwünschen, das ist auch eine Auszeichnung für unsere Arbeit als Verein“, erklärte Gerber in einer Pressemitteilung. In der Winterpause hatten die Cottbuser bereits Maximilian Kraus vom FC Carl Zeiss Jena abgeworben.