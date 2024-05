Gotha. Westring Gotha vor Meisterschaft, Motocrosser rasen in Gräfentonna um Titel.

Westring vor Titelgewinn

Westring Gotha kann am Samstag mit einem Auswärtssieg bei Borsch II die Meisterschaft in der Kreisoberliga perfekt machen (15 Uhr). Zeitgleich ist Wacker Gotha II in Mosbach gefordert. Am Sonntag hat Ohratal II Heimrecht gegen Schweina II, der TSV Sundhausen gastiert in Dermbach.

Motocross in Gräfentonna

Zum 42. ADAC Motocross lädt der MSC Gräfentonna am Wochenende auf sein Areal. Am Samstag wird die Landesmeisterschaft Thüringen (Klasse 1 bis 4) ausgetragen, Sonntag suchen die Klassen 65 und 85 ccm ihre Deutschen Meister. Zudem fahren die Frauen im Ladies-Cup um Titel.

Kreitl zur WM

Kraftsportler Ronny Kreitl (Bierfassheberverein Gotha) startet am Samstag bei der World Classic & Equipped Bench Press Championship in Austin/Texas. Bei der WM ist der Neuling in der Klasse Master 1 (40 bis 50 Jahre/bis 93 kg) gelistet.

Jubiläum in Tambach

Die Tischtennis-Abteilung des SV Motor Tambach-Dietharz feiert am Samstag ihr 70-jähriges Bestehen. Neben einem Turnier für jedermann ist auch eine Feierstunde geplant, an der der Innenminister teilnimmt.

Duo mit Heimspiel

Während Fußball-Thüringenligist FSV Ohratal in Neustadt spielt (Samstag/15 Uhr), haben mit Wacker Gotha (gegen Suhl) und der SpVgg Siebleben (Erlau) zwei Landesklässler zeitgleich Heimrecht. Der FSV Waltershausen tritt am Sonntag in Borsch an.