Schmiedefeld. Die ersten Sieger sind im schönsten Ziel der Welt angekommen. Ein Thüringer und eine Hessin waren erneut nicht zu schlagen.

Wie in den zwei Jahren zuvor flog Roman Freitag regelrecht als erster Läufer ins Ziel beim Rennsteiglauf-Halbmarathon. Der 22 Jahre alte Athlet vom Erfurter LAC schaffte in 1:12:35 Stunden das erhoffte Triple auf dem Sportplatz in Schmiedefeld. Bei den Frauen ließ Nadine Hübel (Dipperz) auch nicht lange auf sich warten. Die 41 Jahre alte Hessin brauchte 1:23:04 h für ihren vierten Halbmarathon-Erfolg in Folge von Oberhof nach Eisenach (21,4 km) und war damit deutlich schneller als im Vorjahr.

Hübel schneller, Freitag langsamer als im Vorjahr

Das musste Trailrunnerin Hübel auch, denn mit Inga Lena Schönburg-Heuck (Bamberg) lag die Zweite nur zweieinhalb Minuten hinter der Siegerin. Bei den Männern ging der umjubelte Platz zwei an den Bielefelder Florian Bochert, dessen Vater übrigens aus Schmiedefeld stammt.

Student Freitag meinte schmunzelnd: „Muskulär war ich heute nicht so fit, deshalb war die Zeit etwas schlechter als im Vorjahr. Aber ich laufe ja sonst eher die kurzen Strecken über 5 und 10 km.“ Nadine Hübel meinte: „Ich musste heute Vollgas geben. Nun will ich nächstes Jahr natürlich auch der Rekord von fünf Halbmarathonsiegen schaffen.“