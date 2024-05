Erfurt. Mia Stauß und Mia Kettner setzen ihren Weg beim Aufsteiger in der ersten Volleyball-Bundesliga fort.

Aufsteiger Schwarz-Weiß Erfurt geht mit bewährtem Duo auf der Libera-Position in die erste Volleyball-Bundesliga. So werden Mia Stauß und Mia Kettner weiter die Defensive organisieren. „Sie sind das Herzstück unseres Teams, gut für die Stimmung in der Mannschaft auf und neben dem Spielfeld. Als echte Erfurter Eigengewächse stehen sie für Identität unseres Volleyballstandortes. Wir arbeiten bereits jetzt mit ihnen in Vorbereitung auf die kommende Saison in Deutschlands höchster Spielklasse, damit beide bereit für ihre Aufgaben sind“, sagte Coach Mateusz Zarczynski zur Weiterverpflichtung seiner Defensivspezialistinnen.

Tabea-Éliane Dreiack und Libera Mia Kettner (rechts) zeigen den Pokal für die Meisterschaft in der zweiten Bundesliga-Liga Pro. Ungeschlagen gingen sie mit den Schwarz-Weißen durch die Saison. © Sebastian Dühring

„Ich freue mich sehr, weiter für Erfurt spielen zu dürfen. Hier habe ich alles, was ich brauche, insbesondere die Möglichkeit, weiterhin vor heimischem Publikum Volleyball zu spielen und mein Studium fortzusetzen. Ich bin sehr dankbar, dass mir das Trainerteam und das Management das Vertrauen geben und mit mir weiter zusammenarbeiten wollen“, zeigte sich die 21-jährige Mia Stauß erfreut. Die mit 19 Jahren jüngste Erfurterin Mia Kettner wird nach bestandenem Abitur am Sportgymnasium ebenfalls ein duales Studium beim Partner iba – University of Cooperative Education aufnehmen und neben dem Sport ihre berufliche Zukunft angehen.

red