Nordhausen. Schon vor dem Spiel gegen Woffleben stand fest, dass Wacker II in die Kreisliga aufsteigt. 15:0-Sieg krönt Leistung

Währen die erste Mannschaft von Wacker Nordhausen seit nunmehr zwei Wochen pausiert, hat die zweite Vertretung jede Menge zu feiern. Vor der Partie gegen den RSV Woffleben nutzte Knut Bernsdorf, stellvertretender Vorsitzender und Kreisehrenamtsbeauftragter vom Kreisfußballausschuss Nordthüringen (NTKFA), die Gelegenheit, um der Wacker-Reserve den Pokal des Staffelsiegers im heimischen Albert-Kuntz-Sportpark zu überreichen.

Dies konnte mit voller Sicherheit vollzogen werden, da die zweite Herrenmannschaft bereits vor diesem Spieltag als Staffelsieger in der 1. Kreisklasse und somit als Aufsteiger in die Kreisliga feststand. Sven Dittmann, einer der beiden Mannschaftskapitäne, nahm die golden glänzende Trophäe stolz entgegen.

Die Begegnung gegen Woffleben, die Klaus-Dieter Köhler leitete, endete dann mit einem fast schon standesgemäßen 15:0-Heimerfolg. Die Torschützen hießen Robert Knopp (vier), Alexander Töpfer (drei), Fabian Stix (drei), Dominique Schatz (zwei), Lars Pohl (zwei) und Maximilian Hiep. Damit holte die Wacker-Reserve den 18. Sieg im 18. Spiel und bereitete damit Trainer Steve Jochmann ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk. Am Sonntag wurde Jochmann 39 Jahre alt.