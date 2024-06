Erfurt. Warum sich Erfurts Trainer Fabian Gerber über die Verpflichtung des fast zwei Meter großen Defensivspielers besonders freut.

Die Mannschaft des FC Rot-Weiß Erfurt für die kommende Saison in der Fußball-Regionalliga Nordost nimmt weiter Konturen an. Neuester Zugang ist der 25-jährige Dominic Duncan vom Ligarivalen BFC Dynamo. Der gelernte Innenverteidiger, der aber auch im zentralen defensiven Mittelfeld agieren kann, unterschrieb bei den Erfurtern einen Zweijahresvertrag bis 2026. Er gilt als Wunschspieler von Fabian Gerber.

Trainer Fabian Gerber lobt die Mentalität des Neuen

Entsprechend groß ist die Freude beim Cheftrainer über den gelungenen Transfer: „Dominic ist ein absoluter Gewinn für uns – sportlich wie menschlich. Er ist zweikampf- und kopfballstark, aber auch der Mentalitätsspieler, den wir uns gewünscht haben.“ In der Analyse der vergangenen Saison, die der FC Rot-Weiß auf einem enttäuschenden 13. Platz beendet hatte, war die mangelhafte Einstellung von einigen Akteuren als Grund für die Misere ausgemacht worden. Mit Duncan soll sich das ändern. Der US-Amerikaner gilt als einer, der seine Teamkollegen pusht – auf dem Feld und in der Kabine.

Syndesmoseriss in der abgelaufenen Saison

In den vergangenen beiden Spielzeiten stand der 1,96-Meter-Hüne beim BFC unter Vertrag. Wegen eines Syndesmoserisses kam er in der abgelaufenen Saison jedoch erst in der Rückrunde zum Einsatz und dort auf zwölf Spiele (zwei Tore). „Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn von unserem Projekt überzeugen und nach Erfurt locken konnten“, sagt Fabian Gerber. Insgesamt plant er – auch aufgrund der wirtschaftlichen Zwänge – mit einem kleineren Kader als zuletzt. „Wir werden maximal 24, 25 Spieler zur Verfügung haben“, kündigt er an.

Duncan spricht von neuem Abenteuer

Der Neuzugang selbst erklärte zu seinem Wechsel in die thüringische Landeshauptstadt: „Ich freue mich sehr auf das neue Abenteuer bei einem so traditionsreichen Verein wie Erfurt. Ich danke dem Trainer und dem Verein für das entgegengebrachte Vertrauen! Ich bin bereit für die neue Herausforderung“, ließ er per Clubmitteilung wissen.

Bereits sieben Neuzugänge unter Vertrag

Duncan ist bislang der siebente Neuzugang beim FC Rot-Weiß. Zuvor hatten die Erfurter bereits Marco Wolf (Halle/Mittelfeld), Andy Trübenbach (Meuselwitz/Sturm), Lorenz Otto (Ulm/Tor), Ömer Uzun (Ahlen/Sturm), Lars Kleiner (Aschaffenburg/Mittelfeld) und Hinata Gonda (Uerdingen/Mittelfeld) allesamt bis 2026 unter Vertrag genommen.

Mehr zum Thema