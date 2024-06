Gera. Der FC Thüringen Jena in den belgischen Trikots gewinnt die Mini-EM in Gera. Gewinner im Stadion der Freundschaft sind aber alle 24 Nachwuchsteams.

Belgien ist der Europameister, der FC Thüringen Jena gewinnt am Sonntag im Geraer Stadion der Freundschaft die Mini-EM, schlägt im Finale die Ukraine, hinter der sich der FSV Wacker Nordhausen verbirgt. Im Tor des Finalisten steht mit Mykhailo Prokhorenkov ein Junge aus der Ukraine, aufgewachsen in Saporischschja, seit zwei Jahren in Deutschland und ein Gewinn für die Mannschaft, wie Trainer Andy Seidel sagt. „Mischa, wie wir ihn rufen, war erst Feldspieler, als wir dann ein Problem im Tor hatten, hat er das gemacht und er macht es gut.“ Im Finale seien seine Spieler müde gewesen, den Tag vor der Mini-EM verloren sie das Kreispokalfinale, die Woche zuvor das Endspiel in der Kreismeisterschaft. „Wir sind Vizekusen“, sagt Andy Seidel und lacht.

Souverän der Turniersieg des FC Thüringen. „Wir hatten uns einen Medaillenrang ausgerechnet“, sagt der Vereinsvoristzende Karsten Saul, das schönste Spiel im Turnier sei der Viertelfinalsieg gegen Rot-Weiß Erfurt (Österreich) gewesen. Das Spiel um Platz drei ging an Jugendverein Ohrange United aus Ohrdruf, die für Dänemark aufliefen. „Wir waren richtig gut, besser als erwartet und wir werden eine herrliche Heimfahrt haben“, sagt Trainer Patrick Kaufmann. Platz vier für die Schweiz alias BSG Wismut Gera. „Das war ein schönes Turnier. Super organisiert. Für die Spieler hat das Turnier viel gebracht. Wir haben gesehen, wie es andere machen, sind ins Gespräch gekommen“, sagt Trainer Vincent Schubert, der selbst noch bei Wismut Gera II kickt.

Osterland Lumpzig: Die deutschen Trikots zu tragen, das war eine große Ehre

Und was ist mit Deutschland? Sören Röpke lacht. Der Trainer beim SV Osterland Lumpzig hatte sich schon bei der Länder-Auslosung in Erfurt gefreut, „dass wir die deutschen Trikots tragen dürfen“. Und dass es für das DFB-Team bei der Heim-EM besser läuft, das mache alles noch schöner. Gegen Staffelfavorit Wismut Gera (Schweiz) zeigten seine Schützlinge ein tolles Spiel, führten, doch die Wismut-Mannschaft machte aus zwei Chanen zwei Tore zum 2:2-Endstand. Alles andere sei Kopfsache gewesen, wie auch der kurz vor Schluss gegen SG Wachsenburg Haarhausen (Ungarn) vergebene Neunmeter. In den weiteren Spielen seien die Köpfe nach unten gegangen, „Kinder sind emotional und am Abend ist alles vergessen, bleibt die Erinnerung an ein tolles Turnier in Gera“, sagt Sören Röpke.

Ähnlich der Tenor beim 1. FC Greiz, der für Serbien auflief. „Klar hätten wir weiterkommen wollen, aber es war eine gute Erfahrung für uns gegen spielstärkere Mannschaft antreten zu können“, sagt Trainer Matthias Gottschalk und freut sich, dass auf dem Tempelwald ein Rasenplatz erneuert wird. „Wir trainieren bislang nur auf Kunstrasen, das ist ein ganz anderer Fußball.“ Am Dienstag findet das erste gemeinsame Training mit dem FSV Mohlsdorf statt. „Wir tun uns zusammen, um die Qualität der sportlichen Ausbildung zu steigern“, sagt der Greizer.

Auf Sieg gesetzt hatte der JFC Gera, der für EM-Titelverteidiger Italien spielte. In der Vorrunde der von der Thüringer Allgemeinen (TA), Ostthüringer Zeitung (OTZ) und Thüringischen Landeszeitung (TLZ) in Zusammenarbeit mit dem Thüringer Fußball-Verband ins Leben gerufenen 1. Thüringer Mini-EM lief es nach Plan, doch im Achtelfinale gegen den JFC Saale-Orla – 6:1 in der Gruppenphase - setzte es eine 1:2-Niederlage. „Wir waren uns vielleicht zu sicher - und übermotiviert“, sagt JFC-Trainer Phillipp Roßmann, doch auch beim Jugendfußball-Club überwog die Freude. „Ein tolles Turnierformat.“